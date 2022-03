LECCO – H. O., nigeriano 28enne, è sotto processo al tribunale di Lecco per rapina e tentato omicidio, nei confronti di un connazionale, a sua volta richiedente asilo, all’epoca (2014) ospite come l’imputato di un centro di accoglienza in città.

L’episodio di cronaca avvenne davanti al centro commerciale ‘Meridiana’; individuato dalla Polizia, il presunto aggressore venne riconosciuto dalla vittima – alla quale sarebbero stati sottratti oltre cento euro in contanti. Ma l’accusa è pesante, dato che il nigeriano avrebbe anche ferito il rapinato a coltellate (inferte alla schiena).

Il dibattimento è stato aggiornato a fine aprile dal presidente del collegio giudicante Martina Beggio,

RedGiu