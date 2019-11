LECCO – Bivaccava in corso Matteotti il giovane rapinatore responsabile di episodi in un camerino di via Masciari e alla stazione ferroviaria. Una volta fermato si è saputo che era ricercato dal tribunale dei minori di Milano dunque è stato consegnato al Beccaria e denunciato per gli atti compiuti in città.

L’operazione della Squadra Volanti della questura di Lecco domenica mattina, su segnalazione per una persona indesiderata in un stabile di corso Matteotti. I poliziotti hanno così fermato, non senza resistenza, un giovane straniero, sprovvisto di documenti e dunque identificato in questura. E.K.A., 15enne di origine marocchina, è stato inoltre riconosciuto come autore del furto, sabato pomeriggio, di una ingente somma di denaro da una borsa lasciata nei pressi di un camerino dove lo stesso, in compagnia di un’altra persona, stava provando un capo d’abbigliamento. Sempre a lui è stata ricondotta la rapina di un portafogli e di un cellulare avvenuta venerdì sera in stazione. Infine la banca dati ha accertato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale minorile.