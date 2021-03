COMO – Successo per la Rassegna antimafia “4 colpi alla ‘ndrangheta”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e dall’Arci Como, quest’anno realizzata su piattaforma web a causa delle restrizioni anti-Covid19. Centinaia di contatti e più di un migliaio di visualizzazioni per i quattro videoincontri che avevano per oggetto “Come agiscono le mafie nei territori: ambiente, economia e società”.

Nel corso degli eventi sono emersi più volte i fatti che testimoniano la presenza della ‘ndrangheta nella nostra Regione, con un focus particolare sulle province di Como e di Lecco, territori nei quali proprio le più recenti inchieste della Magistratura (DDA di Milano) hanno confermato il radicamento, ormai pluridecennale, di alcune locali della criminalità di origine calabrese.