LECCO – Sono oltre trenta gli appuntamenti che la Consulta Musicale ha nel suo ricco programma 2023 assieme ai suoi associati, ben nove formazioni provenienti dal mondo della coralità e della strumentazione che hanno aderito alla Rassegna “Lecco è Musica”. Le date, consultabili sul sito www.consultamusicalelecco.it, toccano come da intento le varie originalità che caratterizzano i gruppi, tutelando e promuovendo la musica associativa lecchese nelle sue sfaccettature. Il Consiglio direttivo, guidato dal rieletto presidente Michele Casadio, afferma che il calendario è in continuo aggiornamento e che ogni iniziativa in aggiunta è visibile sia nella homepage del sito che sulla pagina Facebook dell’associazione.

Tante le idee che nel concreto daranno voce ad un anno musicale davvero intenso, come concerti per la pace o la serata di commemorazione per le vittime della Strage del Vajont a sessant’anni di distanza.

Il programma autunnale:

BEVERA 9 settembre ore 21 – altra replica per il successo de”La voce del silenzio – le donne nel canto popolare” a cura del Coro Alpino Lecchese a Bevera presso la chiesa di S. Maria Nascente

LECCO 15 settembre ore 21 – “Sfumature italiane” concerto musico-teatrale all’Auditorium Casa dell’Economia con il Corpo Musicale Alessandro Manzoni Città di Lecco e Laboratorio Teatrale “Carlo Pirovano”

LECCO 16 settembre ore 17 – Concerto del Coro Leucum dell’Auser Lecco alla Chiesa di S. Egidio di Bonacina

LECCO 30 settembre ore 21 – Coro Alpino Lecchese in concerto nella parrocchiale di Acquate per la Rassegna “La Valle”

LECCO 14 ottobre ore 21 – Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco nell’Auditorium Casa dell’Economia per l’anniversario della Strage del Vajont

LECCO 4 novembre ore 21 – XXV Concerto del Santuario di Nostra Signora della Vittoria del Coro Alpino Lecchese

LECCO 10 novembre ore 21 – Anniversario del Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco a 65 anni dalla Fondazione al Santuario di Nostra Signora della Vittoria

LECCO 24 novembre ore 21 – Coro Femminile Vandelia e Accademia Corale di Lecco nella Chiesa di Olate