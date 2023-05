LECCO – Prosciolto dall’accusa di aver intascato il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Un padre di famiglia, extracomunitario, residente in provincia di Lecco, aveva chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza nel 2020, essendo senza lavoro.

Il 35enne, originario della Nigeria, sposato e con due figli, è finito nei controlli della Guardia di Finanza di Lecco. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio perché non avrebbe avuto un requisito: la residenza in Italia da dieci anni. Il 35enne – assistito dall’avvocato Letizia Semeraro – ha invece documentato che la sua permanenza in Italia era ben superiore al periodo chiesto dalla legge sul reddito di cittadinanza e che quell’assegno gli spettava.

Il giudice delle udienze preliminari Nora Lisa Passoni, dopo aver valutato la documentazione, ha prosciolto il 35 enne e archiviato il caso.

RedGiu