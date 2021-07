LECCO – “Soprattutto nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio, i cittadini lecchesi potranno recarsi in ben 17 gazebo allestiti sul territorio per dare il proprio contributo, con una firma, a correggere finalmente le storture della giustizia italiana grazie ai sei quesiti referendari che proponiamo per una giustizia giusta”.

Lo comunica il senatore Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega in Lombardia del referendum sulla riforma della giustizia, insieme al commissario provinciale di Lecco Daniele Butti e al responsabile provinciale per il referendum Christian Malighetti.

“Amministratori, militanti e attivisti della Lega sono tutti mobilitati per raccogliere migliaia di firme entro settembre e già questo weekend abbiamo voluto partire in quarta, per dare un segnale forte della presenza del territorio lecchese in questa partita e contribuire all’obiettivo delle 500mila firme da raccogliere a livello nazionale entro la fine di settembre” spiegano gli esponenti leghisti. “Non mancheranno anche eventi e occasioni speciali. “Ricordiamo – concludono – che per firmare è comunque sempre possibile, negli orari di

apertura degli uffici comunali, recarsi presso il proprio municipio”.



Questi i gazebo allestiti nel weekend:

– Barzanò, Piazza Mercato, sabato 3 dalle 9.00 alle 12.00

– Cassago Brianza, Piazza Visconti, domenica 4 dalle 9.00 alle 12.00

– Lecco, Piazza XX Settembre, sabato 3 dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 4 dalle 10.00 alle

18.00

– Oggiono, Piazza Marconi, sabato 3 dalle 9.00 alle 12.30 e domenica 4 dalle 9.00 alle 12.30

– Galbiate, Piazza Don Gnocchi, domenica 4 dalle 8.00 alle 13.00

– Merate, Piazza degli Eroi, sabato 3 dalle 9.00 alle 12.30 e domenica 4 dalle 9.00 alle 12.30

– Bosisio Parini, Piazza Parini, sabato 3 dalle 9.00 alle 12.30

– Calolziocorte, Piazza Vittorio Veneto, sabato 3 dalle 9.00 alle 12.30

– Calolziocorte, Corso Dante (ex Legler), domenica 4 dalle 9.00 alle 12.30

– Valmadrera, Via Manzoni, domenica 4 dalle 9.00 alle 12.30

– Calco, Via Largo Pomeo 6, sabato 3 dalle 9.00 alle 12.30

– Casatenovo, Via Parini, sabato 3 dalle 9.00 alle 12.30

– Bellano, Piazza Tommaso Grossi, sabato 3 dalle 8.30 alle 12.30