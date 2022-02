LECCO – Varato il calendario 2022 delle regate veliche targate Canottieri Lecco.

Si inizierà già in questo mese di febbraio con il 1° Campionato ILORC Invernale del Lario Orientale per barche di altura e minialtura (con la collaborazione del Circolo Velico Pescallo) e in contemporanea con la 2ª edizione della Snow Cup per la classe Meteor, in programma nel Golfo di Lecco su due weekend: il 19/20 e il 26/27 febbraio. La novità è rappresentata dalla classe Orc del Lario, il cui responsabile di flotta è il lecchese Enea Beretta, che avrà la possibilità di cimentarsi anche d’inverno. Conferma invece per la Snow Cup per la classe Meteor (Ugo Palmieri è il responsabile di flotta), lo storico 6 metri approdato per la prima volta in Italia nel 1968. Il programma prevede una regata di tipo crociera il sabato a partire dalle 13,30 e sino ad un massimo di tre prove in circuito la domenica a partire dalle 8,30.

Il calendario vela della Canottieri Lecco prevede poi la prima tappa del Campionato Velico del Lario per Orc/Minialtura in programma il 7/8 maggio. Campionato del Lario che disputerà anche l’ottava tappa con una regata crociera da Pescallo di Bellagio a Lecco il 22/23 ottobre. Infine, come da tradizione, il Campionato Invernale Interlaghi in programma da sabato 29 ottobre (giorno per le procedure burocratiche) a martedì 1 novembre.

Restando in tema di Campionato Invernale Interlaghi si segnala che il “backdrop” (volgarmente, il tabellone di sfondo) della regata del 2021, autografato del campione olimpionico brasiliano Torben Grael, sarà esposto al Museo della Barca Lariana di Pianello Lario. La sinergia tra la Canottieri Lecco e il Museo, consolidatasi proprio in occasione dell’Interlaghi 2021, ha fatto sì che l’opera finale, curata dall’agenzia Aglaia srl di Lecco e realizzata da Editoria Grafica Colombo di Valmadrera, non andasse agli archivi in un magazzino. Il manufatto avrà quindi una collocazione di prestigio nel luogo dove sono conservati oltre 400 scafi storici fra barche di ogni tipo.