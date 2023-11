REGGIANA-LECCO 1-1, BUSO PAREGGIA NELLA RIPRESA

REGGIO EMILIA – Esce imbattuto dall’Atleti azzurri d’Italia nella città del tricolore – Reggio Emilia – il Lecco di Bonazzoli, che mette in tasca un meritato punticino, continuando il suo buon momento di forma.

Cronaca: un primo tempo da applausi per le aquile, gioco fluido veloce, repentini cambi di campo grazie ai quali i blucelesti mettono in grande difficoltà la Reggiana, squadra organizzata tra i reparti con Sersanti, Lepore Crociata, Buso e il solito Novakovich a mandare fuori giri l’undici di Nesta.

Peccato che la prima disattenzione venga pagata a caro prezzo: Melgrati esce a vuoto, rimedia Caporale che sfiora l’autorete colpendo il montante e palla che sfila in angolo. Sugli sviluppi, girata sottomisura di Antiste e gol dell’ 1-0 al minuto numero 26. Da qui in avanti il Lecco perde la sua brillantezza e rischia al 31’ quando Gondo lanciato nello spazio raddoppia fortunatamente in posizione irregolare, rete quindi annullata.

Nella ripresa il Lecco torna a sciorinare un calcio piacevole anche se al 1’ Gondo si divora il raddoppio a due passi da Melgrati. Scampato il pericolo i manzoniani tornano a farsi pericolosi con Lepore e Crociata, poi finalmente gli ospiti firmano lo strameritato pareggio; Buso è un avvoltoio a catapultarsi su un cross in area e a battere imparabilmente Bardi.

Nel finale la Reggiana torna a farsi pericolosa prima con Portanova che al 34’ colpisce in diagonale il montante alla sinistra di Melgrati, bravo quest’ultimo sulla replica di Bianco a sfoderare un super intervento.

Termina 1-1, il Lecco di Bonazzoli porta a casa il terzo risultato utile consecutivo, in attesa della gara di recupero con lo Spezia (sconfitta nel pomeriggio 3-0 a Cremona), in calendario mercoledì al Rigamonti Ceppi alle 18:30.

Alessandro Montanelli

.

REGGIANA-LECCO 1-1

Primo tempo 1-0

MARCATORI Antiste (RE) 26′ pt, Buso (LC) 21′ st

REGGIANA (4321): Bardi; Szyminski (37′ st Sampirisi), Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Kabashi (17′ st Crnigoj), Bianco; Girma (17′ st Melegoni), Antiste; Gondo (37′ st Varela).

A disposizione: Sposito, Satalino, Cigarini, Lanini, Fiammozzi, Libutti, Nardi, Da Riva.

All: Nesta

LECCO (433) Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak, Caporale; Ionita (37′ st Degli Innocenti), Galli (22′ st Guglielmotti), Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso (37′ st Tordini).

A disposizione: Saracco, Boci, Degli Innocenti, Giudici, Eusepi, Tordini, Battistini, Pinzauti, Donati, Marrone, Lemmens.

All. Bonazzoli/Malgrati

ARBITRO: sig. Paride Tremolada della sez. AIA di Monza

SPETTATORI: 9.437 (oltre 800 i supporter del Lecco)