VALFURVA (SO) – Grande vittoria tra i pali stretti nel Campionato Regionale U16 per Sofia Parravicini che sulle nevi di Santa Caterina venerdì scorso ha fatto registrare il miglior tempo in 1’33”83, conquistando il gradino più alto del podio. Una gara perfetta la sua a dimostrazione della sua splendida condizione, ma ancor più delle sue promettenti qualità.

Per lo Sci Club Lecco, sempre al femminile, 25° posto per Gemma Binelli, 29° per Rebecca Meles, 38° per Laura Bertazzoni e 39° Charlotte Sciolla, 41° posto Clelia Milani e 51° per Aurora Cervini.

Nella gara maschile, sfiorano il podio Simone Santoro 4° e Nico Picech 5° autori entrambi di un’ottima gara. Bene anche Ruggero Traniello 8° e Giacomo Galli 12°. Quindi, Simone Tondale 24°, Alessandro Pizzi 34° ed Edoardo Carraro 41°. Squalificato nella prima manche Riccardo Mariuzzo.