LECCO – Sono aperte le iscrizioni alla II edizione del Master universitario di I e di II livello “RehabTech – Technologies for innovation in rehabilitative medicine and for assistanze: from technological innovation to clinical translation, research, and healthcare management”.

Sull’onda del successo della scorsa edizione, i direttori del corso, Alessandra Pedrocchi del Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Franco Molteni, direttore Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale, Ospedale Valduce – Centro di riabilitazione Villa Beretta e Maria Chiara Carrozza, presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono pronti ad accogliere i nuovi iscritti e a offrire loro un’opportunità formativa unica.

La medicina è un campo in cui la sfida tecnologica, clinica e organizzativa è sempre più accesa. La formazione delle figure professionali che operano nei settori della riabilitazione e dell’inclusione sociale segue oggi percorsi paralleli e indipendenti. Solo sul campo le diverse professionalità si incontrano, si integrano e imparano a interagire, con tutte le difficoltà che ne derivano. Il master “RehabTech” mira a formare una nuova figura professionale riunendo in aula professionisti con background differenti che, al termine del percorso, possano avere una visione completa delle problematiche connesse all’integrazione delle tecnologie nell’attività clinica riabilitativa e al management della continuità di cura e dell’inclusione sociale, massimizzando l’impatto di tali tecnologie nella vita dei pazienti, dei loro famigliari e degli operatori clinici.

Il master è rivolto a chi opera, o intende operare, in strutture ospedaliere o aziende attive nel campo della riabilitazione e/o dell’assistenza domiciliare. Le iscrizioni chiuderanno il 21 ottobre p.v. e le attività del corso si svilupperanno tra novembre 2022 e aprile 2024, secondo la seguente struttura: 8 moduli online (lezioni, discussioni di casi e lavori di gruppo), 4 moduli in presenza (lezioni frontali, attività di laboratorio, visite a aziende e centri di riabilitazione) e 1 Project Work finale svolto in gruppo con un tutor e una istituzione clinica, industriale o di ricerca di riferimento.

Appuntamento da non perdere mercoledì 7 settembre alle 17:30 con il webinar online di presentazione durante il quale i Direttori illustreranno a tutti gli interessati i contenuti e gli obiettivi formativi del master. Per partecipare al webinar è necessario iscriversi sul sito www.rehabtech.polimi.it.