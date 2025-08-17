RELIGIONI: DON GIOVANNI MEDITA NELLA DECIMA DOMENICA DOPO PENTECOSTE

La tristezza del ricco notabile – ma noi l’abbiamo ormai etichettato come il giovane ricco – provoca la considerazione di Gesù sulla ricchezza che – come rileviamo – sollecita più vasta considerazione del Signore sull’avere: trattar delle cose e pure delle persone.

Molti si sono fermati all’immagine, alla parabola del cammello e dell’ago fin a tentare di rileggerla trovando modo di addolcirne il drammatico paradosso e reinterpretando crune e cammelli in ipotetiche porte di Gerusalemme e corde da marinaio. Operazione vana: Gesù qui dice chiaramente che “è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio”, addirittura “impossibile agli uomini”, pur “possibile a Dio”.

La pagina è inevitabilmente drammatica, come anche ci è palese dalla reazione degli ascoltatori: la conclusione è che nessuno potrà essere salvato se non da Dio.

Questa impossibile-possibilità è il centro della riflessione, lo rileva anche l’intervento di Pietro che, sembra non senza stupore, suo e, non poco, anche nostro, entra nella drammatica rivelazione di Gesù con la propria storia, il vissuto suo e degli altri che “hanno lasciato i loro beni”. C’è smarrimento in quel pescatore, non certo ricco, che pur si sente interessato da quel discorso di possesso dei beni.

È interessante l’ampliamento del tema ricchezza che ne segue: non è solo in cose, possedere economico, tocca fin le relazioni umane questo essere ricchi.

Gesù rassicura, gli apostoli e non solo. Ma fa pensare e riflettere noi: se stiamo a questa dilatazione della ricchezza (e come potremmo non ritrovarci rimanendo nell’insegnamento di Gesù?) tutti abbiamo beni materiali e forse anche più di ricchezza umana nelle relazioni famigliari e d’amicizia che parrebbero da “lasciare” per “riceverne molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà”.

Insomma, l’insegnamento di questa pagina, dopo l’episodio del giovane ricco – osservante dei comandamenti e triste per non saper distaccarsi dai beni terreni – ci dice che non c’è salvezza se non con l’intervento, la grazia di Dio; ma anche che seguire il Signore Gesù significa farsi poveri, lasciando, staccandoci, almeno ponendo dopo, beni e relazioni umane per il regno.

Una volta di più ci è chiarito dall’insegnamento di Gesù che non sono le pratiche religiose (queste, forse, solo potranno farsi richiamo) a darci la salvezza; piuttosto seguire Gesù è un assoluto che esige la nostra povertà: tutto deve essere sacrificato a questo, anche se ci è assicurato, già “nel tempo presente molto di più” e, quanto davvero conta in questa sequela: “la vita eterna nel tempo che verrà”.

Tutti poveri: solo così salvati, ma ricchi di un vivere che è ritrovare beni e persone solo in Lui, nel Signore.

Don Giovanni Milani