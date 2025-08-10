RELIGIONI: DON GIOVANNI MEDITA NELLA NONA DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Anche in questa domenica ci è proposto qualche versetto (sono proprio gli ultimi) del capitolo 22 di Matteo che, come già abbiamo visto la scorsa settimana, registra il continuo scontro dei capi ebraici e segnatamente dei farisei con il Signore Gesù.

Qui non sono i suoi avversari a porre domanda, è lo stesso Gesù, non proprio con lo stesso animo degli avversari che erano tutti tesi a trarlo in inganno; il Signore, come nelle risposte ai capziosi quesiti postigli, non ha di mira un trionfo umiliante, benché poi ne possa risultare, vuole invece sempre lanciare riflessione che aiuti la fede. Anche noi seguiamo dunque la breve narrazione con desiderio di coglierne l’insegnamento.

Gesù, nella versione del primo vangelo, pone dunque la domanda ai “farisei che erano riuniti insieme: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio»”. La pronta risposta rispecchia la fede della tradizione ebraica: rileva la storia nella discendenza messianica e il riferimento simbolico alla regalità di Davide. Lo stesso vangelo la confermerebbe anche proprio dalla prima pagina di Matteo nell’elenco genealogico di Gesù che include Davide. Ovviamente “figlio” vuole significare la discendenza.

Il Signore Gesù però insiste e pone la riflessione sul salmo 110 (salmo “di Davide” come siamo abituati a tradurre) dove l’autore, Davide, attribuisce il titolo divino di Signore al Cristo detto “mio Signore ( לַאדֹנִיlAdonì)” chiamato a sedere alla destra del Signore ( יְהוָהYhwh). L’interrogativo si colloca dunque su come sia possibile che Davide chiami “mio Signore” – dia cioè titolo divino al Cristo, il Messia, l’unto, il consacrato di Dio – mentre, come figlio, gli è inferiore.

La convinzione corrente non faceva conto di quell’accenno allusivo nel salmo richiamato, che, in vero, aveva necessità dell’ulteriore annuncio: quello di Gesù, Verbo incarnato. L’attesa del Messia era di un condottiero investito dallo Spirito – Unto, Consacrato – che avrebbe riportato la grandezza del regno di Davide. Era ben lontano il pensiero dell’incarnazione divina, del farsi uomo di Dio.

Gli avversari, chiusi nella loro convinzione avversa all’insegnamento del Signore Gesù e tanto più alla fede, non sanno rispondere, né osano più interrogarlo.

La contraddizione di dignità divina del discendente davidico – il figlio dell’uomo e Figlio di Dio – è solo superata nella fede del Signore Gesù: solo nel credo cristiano.

La nostra liturgia ci invita a riflessione sulla duplice natura umano-divina del Signore Gesù Salvatore, non tanto per la teologia, quanto per il nostro personale rapporto. La storia ha conosciuto tante eresie che hanno preteso comporre le espressioni bibliche di Figlio di Dio e figlio dell’uomo attribuite al Salvatore, secondo teorie, filosofie, pensieri e pretese d’intelligenza umana, oggi vogliamo fare il nostro atto di fede nella grandezza divina che in Gesù si è abbassata alla nostra fragilità di uomini per innalzarci accostandoci – figli nel Figlio – alla grandezza divina.

Don Giovanni Milani