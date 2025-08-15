RELIGIONI: DON GIOVANNI MEDITA NELL’ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA

La liturgia ci propone l’incontro di Maria con Elisabetta e il cantico di lode al Signore che si sprigiona dal cuore della Madonna nel constatare il dono di grazia che la esalta nella meraviglia beata di “tutte le generazioni”.

Ci è narrato l’incontro felice di queste due gestanti: esultano non solo per la gioia di vedersi e comunicare in reciproca ed intima confidenza, ma nella pienezza dell’ispirazione nello Spirito.

Quanto aveva in cuore Maria in quella “fretta” di cammino verso “la regione montuosa” dove avrebbe incontrato Elisabetta, toccata – secondo la stessa narrazione dell’angelo – nella sua età ormai avanzata, da dono divino con la maternità; a chi versare l’incredibile confidenza della propria maternità divina se non a quella parente pure investita dell’ormai inattesa ma sempre invocata grazia, di divenire madre?

Ma l’incontro non è narrazione di intessuti dialoghi e scambiate gioiosità femminili, piuttosto diviene – ed anche noi ne possiamo godere – la manifestazione inattesa della grandezza divina che anima ogni suo dono della pienezza gioiosa dello Spirito: quelle attese materne non sono dono di Dio unicamente personale, investono l’umanità intera.

Il cantico della Vergine Maria ci parla della esaltazione della sua persona e ancor più della misericordia del Signore che sempre ha in cura la piccolezza, la povertà umana per innalzarla ai suoi occhi, tenerla preziosa abbattendo l’orgoglio tanto dominante nel mondo.

Può sembrare singolare che la Chiesa, nel giorno in cui ricorda l’esaltazione di Maria nell’assunzione in cielo con il suo corpo glorioso, ci proponga una pagina dell’incipit evangelico di Luca: non è certo la storia, ma il mistero di Maria che ci è proposto.

Il mistero di Maria che è legato, è tutt’uno, con quello di Cristo di cui è madre: è il mysterum lunae che riverbera a noi accattivante e mite chiarore del fulgore di Cristo, vincitore della morte; è promessa anche a noi di resurrezione e luminosa ascesa nel cielo dietro Gesù Signore.

Qui si esalta, come in ogni dono di Dio, la sua misericordia, la sua benevolenza paterna e cordiale che immola il Figlio, per riacquistarci figli: in Maria già si è realizzato pienamente il suo piano universale che innalza l’uomo al suo regno nella morte per la vita del Verbo, il Signore Gesù.

Maria, assunta in cielo, donna gloriosamente “vestita di sole”, già realizza la nostra speranza dell’essere, in pienezza risorta, con il Signore nel suo regno eterno e felice: la celebriamo nell’entusiasmo del nostro amore contemplando nella sua felice salita al cielo con la totalità della persona anche fisicamente gloriosa, il destino di salvezza di tutti noi salvati, trasformati dalla morte-risurrezione del Signore Gesù, il figlio di Dio e di Maria.

Don Giovanni Milani