RELIGIONI: DON GIOVANNI MEDITA NELL’OTTAVA DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Tra Gesù e l’apparato religioso ebraico, ormai la tensione è conclamata, ora non sono “i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo” a interrogarlo circa l’autorità del suo operato, sono invece i farisei che “tennero consiglio” (συμβούλιον, il termine tecnico della seduta del sinedrio, già ci richiama l’imminente condanna di quell’assise) per inviare i propri discepoli a tendere inganno al Signore Gesù.

I farisei, rigoristi e tendenzialmente avversi al dominio straniero, si vanno ad accordare anche con gli erodiani collaborazionisti per tentare di mettere in cattiva luce Gesù davanti al popolo o in opposizione all’autorità romana, proponendo, con manifesta infingardaggine, il quesito sulla liceità del tributo a Cesare.

Abbiamo da fare attenzione nell’osservare l’agire del Signore, non pensandone l’abile, geniale capacità di cavarsi d’impiccio, considerando, invece, l’insegnamento che dobbiamo raccogliere anche noi.

A guardar bene già nell’agire del Signore, i suoi avversari avrebbero potuto cavar risposta: sapevano che Gesù aveva chiamato tra i suoi, proprio tra i dodici, sia Matteo pubblicano esattore di quel tributo, che anche Simone, detto zelota dunque notoriamente avverso a quel potere d’occupazione straniera.

Sulla moneta che Gesù chiede e fa osservare, oltre l’immagine, stava l’iscrizione che recitava: “Tiberio Cesare, imperatore, figlio del divino Augusto, sommo pontefice”, la pretesa cioè del potere imperiale a dichiararsi divino.

Il Signore trascende il tutto, non ha interesse a questioni di legittimità del potere e dunque del tributo, alza l’attenzione oltre la banalità della moneta e del suo scopo, a qualcosa di ben più prezioso della moneta e di miglior importanza dello stesso potere: all’uomo immagine di Dio come fin dalle pagine di Genesi era proclamato nella creazione.

Si è voluto leggere in quelle parole del Signore Gesù per trarne dottrina di separazione tra potere civile e religioso, ma quanto a me sembra dobbiamo porre a riflessione noi è innanzitutto la grandezza del nostro essere immagine di Dio con le sue conseguenze.

Certo è importante la questione giuridica e giurisdizionale, ma ancora più alto e fondamentale è l’annuncio che riguarda ogni uomo fin dall’origine. Ci dice il senso della creazione evidentemente condotta nella benevolenza di un amore di partecipazione del Signore Dio.

Ulteriore riflessione che ci porta poi al mistero di Cristo Signore con il suo sacrificio redentore che ci rende figli nel Figlio di Dio, partecipi d’un amore misericordioso che si rinnova per noi nel continuo dono di vita non solo terrena.

Don Giovanni Milani