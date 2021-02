Anche questa domenica dopo la scorsa, secondo l’antico, è ovvio introduca alla quaresima imminente con questo titolo che è evidentemente tema: il perdono. Ce ne è favorita la riflessione dal ritaglio parabolico del vangelo di Luca.

La contrapposizione dei personaggi, non può essere più divaricata: l’uno, un fariseo stimato ed osservante (fin troppo); l’altro un pubblicano, collaboratore degli oppressori romani

nell’odioso mestiere d’angariare la borsa con gabelle e tasse.

Pure entrambi salgono: Gerusalemme con il tempio erano su, eminenti (non solo fisicamente) a pregare. Là, nel cortile d’Israele, volti verso il “santo”, la cella dell’Arca dell’alleanza, l’uno più innanzi, l’altro, tanto mortificato dal proprio sentire interiore più che dal diffuso livore sociale, sta a distanza finanche fisica, sentendosi quasi indegno di prossimità al sacro.

Il fariseo prega in piedi: la positura classica di preghiera (ancor oggi dovrebbe rimanere

il corretto atteggiamento liturgico). Luca però, rimarcando, sottolinea il porsi con tutta la

sicurezza, cui aggiunge altra ambiguità: “pregava così tra sé (πρὸς ἑαυτὸν); quello starsene “tra

sé” (in piedi) dà segno del distacco altezzoso dagli “altri uomini”.

Anche la sua preghiera – pone sì, il ringraziamento nella parola – ma è piuttosto lode ed

ostentazione di sé, del proprio pio (?) agire, per soprammercato con giudizio sprezzante degli

altri; esibisce orgogliose osservanze molto oltre obblighi e prescrizioni religiose: la decima

anche su quanto ne sarebbe libero, i ripetuti digiuni.

Ben diversa la preghiera dell’altro. Il poveretto, costretto dal suo mestiere all’impurità

del contatto coi pagani, sentiva sulla pelle il disprezzo dei correligionari, non sapeva altro che

invocare pietà battendosi il petto, senza – l’avrebbe forse potuto? – avanzare scusanti. Mette

nella preghiera la propria condizione, la propria umiliazione e chiede solamente clemenza

invocandola dal Signore.

Il giudizio, l’insegnamento marcato (“io vi dico”) è ben limpido, ci è chiarissimo a favore

dell’atteggiamento interiore tanto trasparente nelle due descrizioni.

L’immediato insegnamento sulla preghiera, sul nostro rapporto con Dio, è di mettere lui al

centro. Ma subito – luminoso dal primo esempio del fariseo – a non giudicare gli altri; ancor

meglio, a non credere, guardandosi attorno, poter trovare nelle fragilità altrui, giustificazione

di sé. È l’insegnamento già posto nel proposito della parabola: “per alcuni che avevano l’intima

presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri”.

Ce n’è da riflettere! Innanzitutto “sull’essere giusti”. Il Signore dà per giustificato il

pubblicano che ci è così posto ad esempio, benché quanto possiamo notare (e meglio siam invitati a considerare) non è dato da pratiche, né morali, né religiose: tutta l’esemplarità sembra uscire dall’atteggiamento di umiltà: non dalle opere.

Gesù ci dice, c’insegna, a lasciare i confronti. Credo ci sia anche di più, c’inviti alla

convinzione umile di se stessi. Non è facile specie quando si è favoriti – certo, pur con il nostro

impegno – di una vita piana: pratiche religiose in prassi positive ed abituali. È facile sentirci a

posto, in un atteggiamento che è piuttosto del cittadino diligente che ha pagato le tasse, non

proprio del cristiano che è figlio per grazie ed ha ricevuto in dono fede e salvezza.

Is 54,5-10 Ti riprenderò con immenso amore, dice il Signore che ti usa misericordia. Rm 14,9-13 Non disprezzare il tuo fratello. Cristo è il Signore dei morti e dei vivi. Lc 18,9,14 Il pubblicano e il fariseo.



Don Giovanni Milani