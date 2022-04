È partito il restyling della Stazione di Lecco. Un intervento fortemente voluto durante l’amministrazione Brivio, gestito in particolare dagli assessorati ai Lavori pubblici e all’Urbanistica che hanno intessuto un lungo rapporto di costruzione del percorso con RFI.



Un percorso che oggi trova finalmente la sua concretizzazione.



Durante i precedenti sopralluoghi con assessori e tecnici del Comune, i dirigenti di RFI (ex Centostazioni) definirono la stazione di Lecco, “un luogo che poteva portare ad un potenziale disagio sociale”. Da quel momento in poi Lecco è entrata nel circuito degli investimenti previsti da RFI.



Oggi siamo lieti di prendere atto che la parola data a noi e all’ex amministratore RFI Flavio Nogara è la stata mantenuta. La stazione di Lecco verrà ammodernata e resa sicuramente un posto più bello e sicuro per turisti, cittadini e pendolari.



Ringraziamo RFI per l’attenzione dedicata al grande lavoro di relazione, impostazione e pianificazione progettuale della ristrutturazione di un luogo importante e strategico per la città di Lecco.

Corrado Valsecchi

Capogruppo

‘Appello per Lecco’

in consiglio comunale

