LECCO – Tornano a disposizione, al centro civico Sandro Pertini di Germanedo la sala riunioni sita al primo piano, che vanta una capienza ordinaria di 90 posti a sedere, oltre che la piccola palestra sita al piano terra dello stabile. Disponibile, in orario serale, anche la sala civica di via don Orione 8, con 40 posti a sedere.

È possibile richiedere l’utilizzo di una sala, attraverso istanza online (a partire dal portale lecco.comune-online.it > Servizi generali) autenticandosi con SPID, per un sistema valido anche in termini di sottoscrizione della domanda. Le sale possono essere utilizzate per lo svolgimento di conferenze, convegni, seminari, assemblee, cerimonie civili, manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, mostre e altre iniziative o eventi, promossi da soggetti pubblici e privati.

In un periodo in cui sono spesso richiesti spazi abbastanza ampi per organizzare incontri in presenza il Comune rimette pertanto a disposizione dei cittadini le proprie sale. Sul sito internet istituzionale sono disponibili il regolamento e le tariffe. I controlli da effettuare ai sensi della normativa sanitaria vigente (vedi possesso green pass) sono a carico del concessionario.

Torna fruibile anche il Laboratorio Aperto! dell’Informagiovani, in grado di ospitare 40 persone sedute. Per accedervi e organizzare, in collaborazione con il servizio giovani, workshop, esperienze di coworking, riunioni e conferenze, momenti di lavoro e studio individuale e di gruppo, esposizioni e installazioni di location per film video e cortometraggi, è necessario prenotare lo spazio attraverso questo form online.