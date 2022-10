LECCO – Una vera e propria “fumata nera” dalle caldaie Riello, i cui 140 dipendenti della sede di Belledo saranno trasferiti nel nuovo centro di ricerca situato a Villasanta, nel Monzese. La multinazionale americana del riscaldamento Carrier Global Corporation ha deciso infatti – in via definitiva – la chiusura della storica sede lecchese in cui sono attive amministrazione e progettazione.

Inutile dunque il tentativo di mediazione andato in scena in Provincia, protagonisti sindacati, Comune e appunto amministrazione provinciale: la proprietà USA non transige nella sua scelta di dismettere il polo lecchese. Con la conseguenza che quanti accetteranno il trasferimento dovranno sobbarcarsi una ottantina di km per raggiungere la nuova sede e rientrare a Lecco.

RedEco