LECCO – Dati positivi e rassicuranti quelli raccolti dal personale Linee Lecco nella prima giornata di ripartenza delle attività didattiche in presenza.

“Sui mezzi – spiega in una nota la società cittadina dei trasporti – non sono stati riscontrati assembramenti e gli studenti si sono attenuti ed hanno correttamente rispettato le procedure di prevenzione e sicurezza previste per la ripresa scolastica. A loro un plauso e il grazie con l’invito a proseguire nel rispetto delle procedure e disposizioni di legge”.

Inoltre “su tutti i mezzi di Linee Lecco e per tutte le corse normali e aggiuntive, previste dal piano trasporti, non sono state superate le capacità di trasporto previste e disposte, ovvero il 50% della capienza per ogni singolo mezzo. La punta massima raggiunta è stata del 40% sulla linea in partenza da Calolziocorte con destinazione Lecco Città”.