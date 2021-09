LECCO – Come già avvenuto a Lecco, Silea introduce un contenitore rosso per gli “amici animali” in tutte le discariche comunali ove è in vigore la misurazione puntuale.

A partire dalla prossima settimana, in tutti i centri di raccolta dei comuni nei quali è stato avviato il nuovo sistema di misurazione puntuale, Silea introdurrà un apposito contenitore di colore rosso dove i cittadini potranno conferire la lettiera degli animali domestici (gatti, criceti, ecc..).

In questo modo recandosi al centro di raccolta i cittadini avranno modo di “alleggerire” il proprio sacco rosso da questa tipologia di rifiuto. In ogni caso sarà possibile continuare ad utilizzare il sacco rosso.