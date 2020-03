LECCO – A seguito del Dpcm 8 marzo 2020 con “ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria sul territorio nazionale”, da oggi martedì 10 marzo 2020 l’Ecosportello di corso Promessi Sposi 30G sarà aperto ai cittadini esclusivamente per il ritiro dei contenitori, “al solo fine di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti”. L’ingresso sarà possibile a un solo utente alla volta.

Gli orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15; sabato dalle 8.30 alle 12.

Per quanto riguarda il Centro di Raccolta rifiuti di via Bruno Buozzi 53, per garantire la continuità del servizio, l’area rimane aperta nei consueti giorni e orari, sia pur con ingresso limitato ad un massimo di 5 utenti alla volta.

Il centro è aperto, per le utenze domestiche, dal martedi al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Per le utenze non domestiche è aperto dal martedi al venerdi dalle 14 alle 18.30.

Il Comune di Lecco invita comunque a “limitare quanto più possibile la frequenza di accesso”.

Per eventuali segnalazioni o richieste di informazioni sulla raccolta dei rifiuti, gli utenti devono fare riferimento solo al numero verde Silea 800 004 590, aperto da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 18 oppure all’email callcenter@sileaspa.it.