LECCO – Stadio comunale occupato in ogni ordine di posto domenica pomeriggio per Lecco-Foggia, ultimo atto della imprevista ma meritatissima cavalcata dei blucelesti verso la Serie B.

Di pochi minuti fa l’annuncio: il Rigamonti-Ceppi è già sold out. Saranno quindi tutti occupati i circa 5mila posti dell’impianto di via don Pozzi e i ragazzi di coach Luciano Foschi potranno contare sul tifo del pubblico di casa per conservare il vantaggio conquistato a Foggia (1-2 il risultato della gara d’andata).

Come già ieri, anche domenica non sarà possibile trasmettere la partita nelle piazze su maxischermo (a causa dei diritti tv). L’auspicio dei tanti supporter blucelesti che non potranno essere allo stadio è che anche il ritorno venga trasmesso in chiaro sui canali Rai, oltre che sulle piattaforme a pagamento. Fischio d’inizio alle 17.30.