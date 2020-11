SESTO SAN GIOVANNI – D’Anna sbaglia dagli 11 metri, De Respinis no e il derby va alla Pro Sesto proprio grazie a un tiro dal dischetto.

la partita è stata anche ben altro, ma mai come in questi casi a rivelarsi decisivi sono stati gli episodi (segnatamente appunto due rigori): quello di D’Anna al 13′ della ripresa – qualcuno chiede perché non far tirare Capogna, ma se ne discuterà a lungo – viene parato facilmente facilmente dal portiere dei padroni di casa mentre 13′ dopo non fa altrettanto De Respinis che trasforma il penalty susseguente a fallo senza senso di Mangni su Scapuzzi.

Ed è così che i sestesi fanno loro la partita.

Ampio servizio a breve su Lecco News.

PRO SESTO-LECCO 1-0

(Primo tempo 0-0)

MARCATORE: De Respinis (PS) rigore 26′ s.t.

PRO SESTO (433): Livieri; Franco, Pecorini, Caverzasi, Bosco (29′ s.t. Bosco); Di Munno (12′ s.t. Maffei), Gattoni, Giubilato; Cominetti, Mutton (1′ s.t. De Respinis), Scapuzzi (40′ s.t. Parrinello).

A disposizione: Del Frate, Maldini, Ntube, Miscioscia, Motta, Costa, Murati

All. Parravicini.

LECCO (3412): Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Cauz; Nesta (dal 34′ s.t. Mastroianni), Bolzoni, Moleri (dal 12′ s.t. Marotta), Giudici; D’Anna (dal 22′ s.t. Mangni), Kaprof; Capogna.

A disposizione: Bertinato, Lora, Del Grosso, Malgrati, Porru, Nannini, Haidara, Raggio, Capoferri.

All. D’Agostino.

ARBITRO: Marcenaro di Genova