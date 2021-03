MILANO – In Appello del processo ‘Rimborsopoli’ chiesta la conferma delle condanne inflitte in primo grado a 39 ex consiglieri regionali e la possibilità di ricorrere al patteggiamento sotto i due anni con pena sospesa per undici politici.

L’inchiesta ha coinvolto su tutti Renzo Bossi e l’attuale capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo, ma anche Nicole Minetti e il valsassinese Stefano Galli. A vario titolo gli imputati si erano fatti rimborsare con soldi pubblici, tra il 2008 e il 2012, spese per gli acquisti più diversi e per esigenze personali.

Tra coloro che hanno concordato la pena per poi avanzare istanza di patteggiamento in Appello c’è anche il lecchese ex senatore regionale Giulio Boscagli. Udienza aggiornata al 6 aprile mentre le sentenze sono attese per l’8 giugno.