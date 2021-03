LECCO – Incendio in località Bione nel tardo pomeriggio di oggi. A bruciare il rimorchio di un autoarticolato.

I Vigili del Fuoco del vicino comando provinciale di Lecco sono intervenuti con due automezzi per spegnere il rogo del rimorchio di un autoarticolato; l’intervento è proseguito a lungo. I danni sarebbero esclusivamente materiali e dunque per fortuna non si registrano feriti.

Aggiornamenti in pagina, appena disponibili.

RedCro