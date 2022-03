LECCO – Il Comune di Lecco ha approvato una misura di sostegno al reddito che riconosce un rimborso del 50% dell’importo complessivo di bollette di luce di gas relative al periodo di dicembre 2021 – marzo 2022 fino a un massimo di 300 euro. La misura, denominata “Buono Bolletta – Lecco solidale” è destinata ai nuclei familiari residenti a Lecco, intestatari di un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas a uso domestico (per gli impianti condominiali, è necessaria la dichiarazione dell’amministratore di condominio o della proprietà ALER sulla spesa del periodo) e un ISEE ordinario in corso di validità fino a 8.265 euro oppure l’ISEE corrente, nel caso di variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del nucleo o una variazione della situazione reddituale complessiva superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario.

“Accanto al quotidiano lavoro di accompagnamento da parte dei servizi sociali, abbiamo pensato fosse utile in questo momento sostenere le famiglie anche nel pagamento di gas e luce – è il commento dell’Assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni -. Non si tratta certo della soluzione definitiva all’aumento dei costi delle materie prime ma può essere un aiuto concreto per chi rischia nell’immediato di non riuscire a far fronte a questa impennata imprevista delle bollette. Ci sembra il modo migliore di investire queste risorse: un gesto immediato di vicinanza alle famiglie più fragili che, dopo i contraccolpi della pandemia, si trovano a dover gestire un’altra emergenza. Sono proprio queste le persone a cui dobbiamo dare immediata risposta”.

La domanda può essere presentata una sola volta, e da un solo componente del nucleo familiare, compilando il PDF editabile che sarà reso disponibile nella sezione dedicata sul sito del Comune di Lecco nei prossimi giorni e da inviare, insieme alla documentazione necessaria allegata, all’indirizzo di posta elettronica buonobolletta@comune.lecco.it: l’invio della domanda sarà possibile solo a partire dal prossimo 31 marzo e fino al prossimo 30 giugno 2022