LECCO – Nuovo importante rinforzo per il Lecco Calcio a 5 in vista della prossima stagione che segnerà il ritorno in Serie A2 del sodalizio bluceleste. Mister Pablo Parrilla potrà infatti contare su Adrian Eduardo Sanchez Palombizio, giovane classe ’98 nato a Puerto Piritu, in Venezuela, ma formato in Italia dove si è trasferito all’età di 14 anni.

“Sono arrivato a Pescara nel 2012 e ho iniziato a giocare a futsal nell’Acqua&Sapone a livello giovanile – racconta Adrian -. Poi sono passato al Pescara con cui ho giocato nell’Under 18 prima e nell’Under 21 poi, vincendo anche la Coppa Italia e iniziando a collezionare qualche presenza con la prima squadra di Serie A per due stagioni di fila”.

Le vicissitudini societarie dei biancoazzurri costringono Sanchez a cambiare maglia e nel campionato 2018/19 è protagonista in Serie A2 con il Tombesi Ortona. “Sono riuscito a trovare il mio spazio nonostante fosse la mia prima vera esperienza a tempo pieno in una prima squadra e la stagione è andata molto bene anche a livello di risultati. Siamo infatti arrivati secondi, perdendo poi i playoff”. L’anno dopo Adrian saluta i teatini e scende in C1: “Avevo bisogno di riavvicinarmi alla famiglia e così ho accettato di andare a giocare nel Sulmona, squadra in cui ho conosciuto un monumento del futsal come Junior. Purtroppo la stagione si fermò a febbraio a causa del covid, quando eravamo terzi in classifica”.

La scorsa estate Adrian torna a giocare in un campionato nazionale e lo fa con i colori dello Sporting Sala Consilina, nel girone campano di Serie B: “Era una bella squadra e infatti ha centrato la promozione in A2 vincendo il campionato. Io però a febbraio mi sono trasferito in A2 all’Orsa Viggiano, in una formazione in lotta per la salvezza e in cui ho contribuito a centrare l’obiettivo”.

Ora è tempo di indossare il bluceleste del Lecco, squadra che Adrian conosce già: “Ho diversi amici al nord e alcuni hanno giocato contro il Lecco anche quest’anno, quindi ho avuto modo di seguirne il campionato. Inoltre ho affrontato mister Parrilla da avversario quando era a Cassano e quando si è presentata la possibilità di venire a giocare qui non ci ho pensato due volte”.

Una stagione in cui Adrian vuole essere protagonista: “L’obiettivo della società è quello di crescere anno dopo anno, io ho una gran fame di vittorie e vengo a Lecco per fare qualcosa di importante”.