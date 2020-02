LECCO – Come da comunicazione della Provincia di Lecco, i corsi di Protezione Civile (A0 e A1) in programma nel mese di marzo sono sospesi e posticipati a data da destinarsi.

La nuova edizione dei corsi di Introduzione al sistema di Protezione Civile (livello A0) e Corso base per operatori volontari di Protezione Civile (livello A1), è organizzata dalla Provincia in collaborazione con il Comitato di coordinamento volontari. Il corso Introduzione al sistema di Protezione civile (4 ore) doveva tenersi martedì 3 marzo alle 20.00 nella sede della Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in via Fornace Merlo a Barzio.

A sua volta il Corso base per operatori volontari di Protezione Civile (16 ore, di cui 12 ore teoriche e 4 ore pratiche) articolato in quattro lezioni teoriche nella sala don Ticozzi in via Ongania a Lecco e in una prova pratica al Centro polifunzionale di emergenza in località Sala al Barro a Galbiate, si terrà più avanti.