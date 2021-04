LECCO – Proseguono gli interventi del comune nei rioni: dopo la via G.B. Sala di Rancio alta (ne avevamo parlato in questo articolo), in queste settimane sarà il turno di via Petrella a Maggianico. L’obiettivo è ripristinare e riqualificare il passaggio veicolare e pedonale, motivo per cui i lavori proseguiranno fino ai primi del mese di maggio.

L’intervento, sviluppato in un cantiere per porzioni, interesserà i 2/3 della via, partendo dal rifacimento dei tratti pedonali e in seguito dell’asfalto.

I lavori in esecuzione in questi giorni (corrispondenti alla parte alta della via) hanno come oggetto la revisione della geometria della scala con l’inserimento di pianerottoli intermedi di riposo e la sostituzione della pavimentazione in battuta di cemento con porfido; anche la parte bassa vedrà la revisione della scalinata in cordoli e asfalto, con la sostituzione con pavimentazione in porfido.

Sono, infine, previsti interventi di rifacimento della strada in asfalto (porzione bassa della via) e di nuova posa (porzione alta).