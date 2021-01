LECCO – In vista della ripresa in presenza delle scuole superiori si è nuovamente riunito, in videoconferenza, il tavolo di coordinamento della prefettura. Condivise all’unanimità le misure per evitare assembramenti e gestire le eventuali criticità legate agli spostamenti degli studenti.

In particolare saranno presidiate le stazioni e le fermate in prossimità delle scuole, così come i punti di passaggio obbligato. Ad aiutare le forze dell’ordine anche volontari della protezione civile, con compiti informativi alla popolazione studentesca ed alla cittadinanza in generale e di segnalazione alle forze dell’ordine di situazioni critiche cui rivolgere particolare attenzione. Sarà cura dei Comuni sedi degli istituti scolastici individuare i punti di maggiore criticità e coordinare polizia locale e volontari sul territorio.

Infine, è in avanzata fase di studio un’App implementata dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per consentire agli studenti di effettuare una sorta di prenotazione online del mezzo di trasporto pubblico che intendono utilizzare e verificare in tempo reale se sia effettivamente fruibile, secondo le percentuali di riempimento previste

Il dettaglio degli orari delle corse, opportunamente potenziate, è pubblicato sui siti web delle aziende di trasporto coinvolte ed è consultabile tramite apposito link.

“Sono convinto – ha affermato il prefetto Castrese De Rosa – che le misure adottate, grazie al contributo di tutti, possono concorrere ad assicurare il rientro a scuola in sicurezza, insieme ai comportamenti corretti anche all’esterno della scuola e al di fuori dei mezzi di trasporto. Per questo rivolgo un appello a tutti gli studenti affinché continuino a dimostrare il grande senso di responsabilità che finora li ha contraddistinti”.