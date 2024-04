MONTE RESEGONE – Incidente di montagna alle 10 di oggi sul versante lecchese del Resegone dove, un escursionista di 61 anni è scivolato dal sentiero per circa trenta metri nel canale ‘Comera’.

Secondo quanto riferito dall’AREU, l’uomo ha riportato traumi cranico, al volto e a un arto inferiore. Intervenuti elisoccorso e Soccorso alpino, il ferito è stato trasportato per via aerea in codice rosso all’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’ di Bergamo.

RedCro