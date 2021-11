LECCO – Sono stati condannati a due anni e tre mesi di carcere a testa i 25enni Yari Del Fedele e Roberto Colosimo, imputati per la violenta rissa andata in scena al ‘Madison’, locale pubblico in piazza Carducci a Lecco.

Il fatto a dicembre del 2017: diverbio scaturito per futili motivi, con quattro persone rimaste ferite e altrettanti giovani accusati di lesioni.

Due di loro erano usciti dal processo sottoponendosi alla sospensione per la cosiddetta “messa alla prova“, i rimanenti due imputati hanno invece optato per la scelta dell’aula.

Nella quale martedì il giudice Martina Beggio ha comminato a entrambi la condanna a una pena di due anni e tre mesi di carcere, oltre a un risarcimento danni quantificato complessivamente in 12.200 euro.

RedGiu