LECCO – Sabato sera due Volanti della Polizia di Stato di Lecco sono intervenute per una rissa segnalata in piazza Affari a Lecco, con numerosi giovani coinvolti.

Sul posto individuati 4 ragazzi feriti ai quali è stato prestato “immediato soccorso”. Questi ultimi, nel ricostruire l’accaduto, hanno riferito di essere giunti poco prima nel parcheggio di piazza Affari con la propria autovettura e di essere stati fatti oggetto di una richiesta di pagamento del parcheggio da parte di alcuni ragazzi. Al loro rifiuto sarebbe partita l’aggressione, prontamente segnalata al 112 da alcuni cittadini. “Al sopraggiungere delle Volanti – si legge in una nota della Questura – il gruppo di ragazzi indicati quali aggressori si sarebbe repentinamente allontanato”.

I 4 feriti hanno sporto denuncia il giorno seguente facendo scattare “una meticolosa attività investigativa da parte della locale Squadra Mobile, finalizzata a risalire all’identità degli aggressori ed al fine di riscontrare i fatti per come narrati dai denuncianti”.

Sono state attentamente visionate le immagini dei circuiti di videosorveglianza cittadina che hanno consentito “di acquisire importanti elementi utili alla individuazione dei soggetti coinvolti e di potenziali testimoni dell’accaduto”.

L’acquisizione delle immagini, con il conforto di alcune dichiarazioni testimoniali, ha permesso di ricostruire i fatti in modo diverso rispetto al racconto da parte dei feriti. In particolare è emerso che “al sopraggiungere dei giovani in auto presso il parcheggio di piazza Affari sarebbe iniziato un diverbio degli stessi con alcuni ragazzi lì presenti, per motivi futili, presto degenerato in rissa“.

Sono stati identificate al momento 7 persone (tra cui i 4 feriti), di cui due minorenni, tutte denunciate per rissa aggravata. Parallelamente al procedimento penale, “il Questore valuterà le misure di prevenzione da adottare nei confronti dei denunciati, alla luce delle vigenti normative sulla sicurezza urbana”.