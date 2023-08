LANZADA (SO) – Ritrovate stamattina senza vita le due donne cadute ieri in un torrente in Alta Val Malenco, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei tecnici del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna.

Si tratta di Veronica Malini, classe 1969 brianzola con attività in centro Lecco, e Rosy Corallo, classe 1963 di Pescate.

Impegnati oggi nell’intervento cinque tecnici specializzati nel soccorso in forra della squadra regionale lombarda, provenienti da diverse province, nove tecnici della Stazione di Valmalenco della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La Guardia di finanza era presente con il Sagf e con l’elicottero, che stamattina all’alba ha portato in quota i soccorritori, nella zona del rifugio Bignami. Le squadre sono state dislocate in tre punti differenti e i soccorritori hanno ricominciato le ricerche. Poco dopo, hanno ritrovato una delle due ragazze, circa 200 metri più in basso rispetto al ponticello, e poi l’altra, 150 metri sopra la diga. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.