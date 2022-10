LECCO – Presidio organizzato a sostegno delle donne iraniane venerdì 21 ottobre alle 18 in zona Politecnico dal coordinamento provinciale di Sinistra Italiana Lecco. Molte le sigle della società civile promotrici, di seguito la presentazione della manifestazione:

Una storia lontana geograficamente, ma vicina al cuore di tutte e tutti. È quella di Masha Amini, la giovane deceduta, in una caserma dopo essere arrestata dalla “polizia morale” iraniana per aver indossato il velo in modo improprio. Evento, che ha causato proteste in tante città dell’Iran: per la prima volta l’azione collettiva di disobbedienza (togliersi il velo) mette in crisi il regime oppressivo (religioso e politico).

La morte della ventiduenne è stata definita un “femminicidio” e il risultato delle sistematiche “politiche femminicide” del regime iraniano, che governa in maniera autoritaria il paese ed è guidato da religiosi sciiti. Le proteste si stanno rivolgendo in particolare contro il sistema di oppressione delle donne in Iran, da cui dipendono anche altre forme di oppressione.

KJK (Comunità delle Donne del Kurdistan) ha aggiunto: “Chiediamo a tutte le donne di tutte e quattro le parti del Kurdistan e all’estero di intensificare la resistenza contro l’occupazione, il colonialismo e la politica dominata dagli uomini”.

Per questo motivo anche la città di Lecco, attraverso una mobilitazione della società civile, il 21 ottobre alle 18 al Politecnico, scelto come luogo simbolico dal momento in cui la protesta iraniana trova terreno fertile soprattutto fra le giovani studentesse, scenderà in piazza a sostegno delle donne iraniane.

Abbiamo deciso di scendere in piazza perché la resistenza delle donne iraniane contro un regime patriarcale e disgregante della dignità umana, e dei restanti diritti fondamentali, sia attualmente inaccettabile e motivo di azione collettiva, non solo in oriente, ma in tutto il mondo. Perché la lotta per l’autodeterminazione ed emancipazione femminile, deve essere bene comune per ogni individuo.

Lezioni al Campo

Renzo e Lucio

Arci Spazio Condiviso

Mir Sada

Il Filo Rosso

ANPI

UDI

Segreto di Penelope

Associazione Luca Coscioni- Cellula Coscioni Lecco

Comitato noi tutti migranti

Telefono donna Lecco