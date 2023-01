LECCO – I soci del Rotary Club Lecco, Rotary Club Lecco Manzoni e Rotary Club Lecco Le Grigne si sono riuniti per assistere agli interventi di Alberto Ganna, PDG Training Leader Rotary International, Vera Daniela Chonchol ed Elisa Serena Poletti, membri della commissione distrettuale formazione Rotary Club.

Vera Daniela Chonchol ha spiegato ai soci la nascita negli Stati Uniti del Rotary Club, spinta da di un crescente interesse da parte della società per le persone che vivevano in situazioni di disagio. Il Rotary Club ha subito da allora una enorme crescita e ad oggi è presente in 5 continenti.

Conta in totale 1.181.651 soci, dei quali 293.820 europei. I valori del Rotary sono: leadership, fellowship, service, integrità e diversità.

Elisa Serena Poletti ha spiegato come il Rotary International risponda alle esigenze dei vari club all’interno dei territori che a loro volta sono al servizio della comunità. Il ruolo del Rotary è quindi quello di osservare, ascoltare, capire e cercare di affrontare le situazioni di difficoltà presenti nel territorio anche chiedendo finanziamenti alla Rotary Foundation, come ha spiegato Stefano Artese, assistente al governatore.

La formazione all’interno del Rotary International serve proprio a comprendere meglio il Rotary, la sua organizzazione e i suoi valori, anche attraverso il “learning center”: corsi online dove poter migliorare le proprie competenze, disponibili per tutti attraverso la piattaforma rotary.org.

Durante la serata sono stati spillati da Alberto Ganna due nuovi soci del Rotary Club Lecco: Gaia Bolognini e Luca Serughetti, entrambi già attivi nel mondo del volontariato da parecchi anni ed entusiasti di entrare a far parte del Rotary Club Lecco.

I presidenti del Rotary Club Lecco, Andrea Ascani Orsini, del Rotary Club Lecco Manzoni, Giovanni Bertoli e del Rotary Club Lecco Le Grigne, Pino Negri hanno ringraziato di cuore i relatori per la serata e i soci del Rotary per la partecipazione e il loro impegno costante all’interno dei club.