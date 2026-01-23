ROTARY ‘MANZONI’: LA MUSICA TORNA PROTAGONISTA ALL’OSPEDALE DI LECCO

LECCO – La Cappella dell’Ospedale di Lecco ha ospitato il secondo appuntamento musicale organizzato dal Rotary Club Manzoni, confermando il valore di un’iniziativa capace di portare cultura e momenti di autentica condivisione all’interno di un luogo di cura. L’evento ha registrato una partecipazione attenta e sentita, con artisti di grande livello che hanno saputo offrire interpretazioni intense e di qualità, trasformando la serata in un’occasione di ascolto e riflessione. La musica si è fatta veicolo di emozioni, accompagnando il pubblico in un percorso di bellezza e raccoglimento.

Il Rotary Club Manzoni ha voluto esprimere un ringraziamento particolare all’Ospedale di Lecco per l’ospitalità e la disponibilità dimostrata, rappresentato dal professor Ardizzoia, primario del Dipartimento di Oncologia, da sempre sensibile a iniziative che valorizzano l’aspetto umano della cura.

Determinante, come in ogni appuntamento della rassegna, il lavoro di Rossella Spinosa, associata del Club, che segue e coordina con passione l’organizzazione delle iniziative musicali, contribuendo in modo concreto al loro successo.

A impreziosire la serata è stato l’intervento del Governatore Distrettuale Stefano Artese, che ha introdotto il tema del mito di Orfeo, richiamando il potere della musica come linguaggio universale capace di superare il dolore e di parlare direttamente alle emozioni più profonde.

Un appuntamento riuscito sotto ogni aspetto, che rafforza il legame tra il Rotary Club Manzoni, l’Ospedale di Lecco e il territorio, e che conferma la musica come strumento di vicinanza, cultura e solidarietà.