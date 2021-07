LECCO – “Carissimi atleti, amici e sostenitori della Runvinata, con estremo rammarico e dopo una lunga e sofferta decisione, siamo a comunicarvi che anche l’edizione di quest’anno, che si sarebbe dovuta tenere l’11 Settembre 2021, è stata ANNULLATA”. Lo comunica l’organizzazione della corsa.

“Abbiamo atteso fino ad ora, ma purtroppo la situazione sanitaria allo stato odierno, le previsioni non troppo ottimistiche del prossimo futuro e l’incertezza normativa ed organizzativa legate all’organizzazione di eventi non agonistici, non ci permettono di ipotizzare la preparazione e tantomeno la realizzazione della manifestazione in sicurezza, serenità e gioia per tutti: atleti, appassionati ed organizzatori (che ricordiamo sono tutti volontari)”.

“Le caratteristiche del nostro evento – prosegue la nota – sono purtroppo in contrasto con le restrizioni (più o meno vigenti ad oggi e chissà a Settembre) legate alla situazione del COVID. La Runvinata vuole essere non solo una gara, ma anche e soprattutto una festa, con ampia partecipazione numerosa e gioiosa, con tanti amici e volontari lungo il percorso, tanto pubblico a fare il tifo e tutti in festa a concludere all’arrivo con cena e premiazioni. Infine – conclude la nota – , un pensiero ai nostri sostenitori: in un momento così difficile anche dal punto di vista economico, chiedere un sostegno alla manifestazione ci sembra troppo semplicistico e quasi irrispettoso dei tempi attuali. La decisione è stata sofferta ma siamo certi della comprensione. Per tutti un arrivederci al 2022”.