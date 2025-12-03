ROVINATA: UN PAREGGIO E UNA SCONFITTA, MA CON DETERMINAZIONE

LECCO – La Polisportiva Rovinata sta vivendo una fase importante del campionato, caratterizzata da prestazioni combattive e segnali di crescita importanti, anche se i risultati finali non sempre hanno premiato gli sforzi dei biancorossi. Due partite, in particolare, raccontano bene lo stato di forma e la determinazione della squadra guidata da mister Ralli: il pareggio esterno contro il Cosio Valtellino e la sconfitta casalinga contro la capolista Grosio.

Nel match di Cosio Valtellino, la Rovinata ha affrontato un incontro intenso e ben giocato, dominando per lunghi tratti ma senza riuscire a concretizzare pienamente la propria superiorità. Dopo un avvio in salita con il gol subito al 15’ su una bella girata al volo degli avversari, i biancorossi non si sono scoraggiati. Anzi, la rete incassata ha acceso la squadra che ha cominciato a macinare gioco e a prendere il controllo della partita. Al 20’, grazie a Sfinjari, che ha ribattuto in rete una respinta del portiere, la Rovinata ha pareggiato e ha continuato a creare occasioni da gol, senza però riuscire a superare la difesa avversaria.

Il secondo tempo ha visto la Rovinata partire forte e trovare il vantaggio meritato con un bellissimo tiro da fuori area di Alborghetti. La squadra ha controllato bene la partita fino a 10 minuti dalla fine, quando un episodio sfortunato ha permesso al Cosio Valtellino di riportare il punteggio in parità. Non sono mancati nemmeno episodi controversi, tra cui un rigore negato ai biancorossi, che hanno complicato la possibilità di portare a casa i tre punti. Il pareggio finale, quindi, lascia un po’ di amaro in bocca, ma sottolinea una squadra sempre più solida e determinata.

Tre giorni dopo, la Rovinata ha ospitato la capolista Grosio, formazione costruita per la promozione e dotata di grande qualità tecnica. La partita si è messa subito in salita con il gol dei lombardi dopo appena un minuto, frutto di un’azione ben finalizzata. Nei primi 20 minuti la squadra di casa ha faticato a contenere le ripartenze avversarie, ma ha saputo reagire con ordine e carattere, restando in partita e non concedendo ulteriori gol fino al 25’, quando Rinaldi ha firmato il raddoppio per il Grosio con un gran tiro da fuori area.

La Rovinata non si è però arresa: Molinari, poco prima dell’intervallo, ha accorciato le distanze con un bellissimo gol all’incrocio dei pali, riaprendo la gara. La ripresa è stata più complicata, anche a causa dell’espulsione di un giocatore biancorosso che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica. Nonostante questo, i padroni di casa hanno continuato a lottare, riuscendo a segnare ancora con Rinaldi sfruttando un errore avversario. Purtroppo negli ultimi minuti, la squadra è stata punita in due contropiedi e ha subito altri due gol, chiudendo la partita sul 2-5.

Nonostante la sconfitta, la prestazione della Rovinata è stata apprezzata, dimostrando una compattezza di squadra e una voglia di non arrendersi anche contro un avversario tecnicamente superiore. Il voto alla prestazione è 6,5 per entrambe le partite, con segnali positivi soprattutto in termini di personalità, aggressività e spirito di sacrificio. Da sottolineare le prove di Alborghetti, autore del gol nel match di Cosio, e Angelibusi, sempre molto presente e determinante contro il Grosio, così come il gol spettacolare di Molinari.

In conclusione, la settimana vissuta dalla Rovinata racconta di una squadra in crescita, che sta trovando consapevolezza nei propri mezzi e che sa reagire alle difficoltà con determinazione e carattere. La strada per la salvezza è ancora lunga, ma i progressi mostrati fanno ben sperare per le prossime sfide del campionato.

RedSpo