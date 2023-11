RUBANO E RIVENDONO AUTO. SETTE LECCHESI NOTI ALL’ANTIMAFIA A PROCESSO PER RICICLAGGIO

LECCO – Rubavano auto, quindi le rivendevano. In sette – tutti nomi noti, coinvolti in operazione quali Metastasi oppure Oversize che hanno trascorso qualche anno in carcere – sono davanti al giudice del tribunale di Lecco e devono rispondere di riciclaggio.

I fatti risalgono al 2013, quando in un’inchiesta dalla DDA di Milano, venne scovato anche il riciclaggio di vetture a Olginate. Un reato minore – se vogliamo – rispetto a quello di associazione mafiosa a cui la maggior parte dei sette imputati sono stati accusati in precedenti procedimenti, a Lecco e a Milano.

I magistrati milanesi hanno inviato alla Procura di Lecco il faldone, con il ricco pedigree penale dei sette, e chiesto di valutare il reato di riciclaggio avvenuto a Olginate. Auto rubate – tutte di grossa cilindrata, Range Rover e Bmw, che venivano rivendute. Da capire le modalità e se ci sono state complicità sul territorio lecchese.

Il giudice dell’udienza preliminare Nora Lisa Passoni ha aggiornato l’udienza a marzo per approfondire le singole posizioni, nel frattempo i legali degli imputati potranno avanzare istanze di riti alternativi oppure scegliere il dibattimento.

A.Pa.