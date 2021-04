C’è chi pensa che mangiare sano significhi mangiare cibi tristi e senza sapore, ma non c’è nulla di più sbagliato! Vi propongo una ricetta per un piatto unico ricco di gusto, equilibrato in tutti in macronutrienti, che può essere consumato a pranzo sia caldo che freddo, ideale per la stagione calda imminente.

Proprietà Nutrizionali

RISO BASMATI: è un cereale privo naturalmente di glutine, per questo è adatto anche ai celiaci e intolleranti al glutine, che possono introdurlo nella loro alimentazione quotidiana come fonte di carboidrati. Rispetto ad altre varietà (come Carnaroli, Roma o Arborio, le classiche utilizzate per “il risotto”) il riso Basmati ha un più basso indice glicemico…