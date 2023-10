LECCO – Si abbatte il tornado Lautaro Martinez (quaterna per lui), sulla Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola – l’ex Inter tuttavia entra in campo a disastro fatto, esattamente al minuto 40 della ripresa, giusto il tempo per assistere allo 0-4 finale.

Vince e resta in vetta alla classifica insieme ai nerazzurri, il Milan del difensore di Annone Davide Bartesaghi (in panchina) nel successo interno del diavolo nel 2-0 ai danni della Lazio.

A riguardo, il giocatore nella giornata odierna ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al Milan sino al 2026. Pari senza gol invece a Bergamo tra la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (90’) e l’Atalanta – in serie B prima vittoria stagionale dello Spezia dell’attaccante di Chiuso Salvatore Elia che gioca sino al 20’ s.t. e supera la Feralpisalò 1-2.

In Serie C rovescio casalingo per l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’, tra i migliori in campo) nel match di Zanica con il Legnago vittorioso 0-1. Una giornata davvero fosca per i nostri, è andata ko anche la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola – in panca – sconfitta 0-1 dall’Arzignano.

Resta a secco pure la Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (2-1) a Foggia; avanti grazie a un gol di Jacopo – il suo terzo in stagione – i campani si sono fatti rimontare dai rossoneri di casa. Scacca ha giocato sino al 32′ s.t.

L’unica gioia nella terza serie arriva dal Potenza del mister di Cesana Brianza Alberto Colombo che ha superato davanti alla sua gente il Monterosi: 1- 0. Inizia nelle giornate di domani e mercoledì anche la Coppa Italia.

Resta ancora senza squadra il difensore di Merate (è svincolato) lo scorso anno all’Entella Luca Barlocco, mentre è in fase di recupero anche se non convocabile il galbiatese del Renate Marco Anghileri, dopo la lesione al crociato subita nella scorsa stagione.

In serie A femminile (seconda d’andata), pesante rovescio esterno per il Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi nuovamente in panchina, battuto 4-1 sul campo delle campionesse d’Italia della Roma. Con lo stesso risultato la Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore si sbarazza nella nuova casa bianconera a Biella della Sampdoria, la ‘nostra’ è protagonista sino al 29’del secondo tempo.

Nel prossimo turno Sampdoria-Como e un sempre intrigante, anche nel settore donne, Milan-Juventus.

Alessandro Montanelli