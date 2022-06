LECCO – In questo numero della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi rimaniamo in centro dove come abbiamo visto spesso non è cambiato granché, vediamo invece qualcosa che è stato completamente stravolto dal punto di vista architettonico e che i lecchesi nati tra gli anni cinquanta e settanta ricorderanno benissimo: la Fiaschetteria Valsecchi.

Questo vecchio negozio di vini, ritratto intorno agli anni sessanta nella cartolina storica, è stato per tanto tempo, negli anni della lotta politica e della rivoluzione proletaria, il luogo di ritrovo dei militanti del vecchio Pci e di quelli che allora erano i gruppi extraparlamentari di sinistra.

L’edificio contente il vecchio cinema “Italia” e la fiaschetteria Valsecchi, così come tutto l’isolato fino ad arrivare a via Cavour, è stato completamente abbattuto lasciando il posto all’Isolago, il centro commerciale per lo shopping nel centro storico della nostra cittadina.

Per una volta abbiamo visto veramente un luogo nel cuore di Lecco che si è completamente trasformato per diventare qualcosa d’altro: qualcosa al passo con i tempi che corrono sempre più veloci, anche se questo non toglie l’aria di piccolo borgo al cuore della Grande Lecco.

A. G.