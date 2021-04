LECCO – Proseguendo la nostra passeggiata per le vie del centro, per puntata di Lecco Ieri & Oggi torniamo in piazza Garibaldi e giriamo subito a destra; dopo aver percorso la seconda parte di via Roma, arriviamo all’ingresso del “salotto” lecchese: piazza XX settembre, punto di ritrovo per tanti giovani.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un bar storico della città di Lecco, già presente nel 1902 (data riportata sulla cartolina), e che tutt’oggi, nonostante le modifiche e gli adattamenti, è rimasto sé stesso: il Caffè Commercio.

Per quanto riguarda la piazza, come è logico che sia per un luogo ricco di storia, pochi cambiamenti sono stati apportati: se trascuriamo la pavimentazione e la fontana all’ingresso, gli edifici che costeggiano questo punto della città ci consentono di fare un vero e proprio tuffo nel passato. Chiaramente sono stati ristrutturati e rimodernati, ma mantenendo le caratteristiche architettoniche di un tempo.

Interessante è anche notare che nella cartolina non si vede il campanile della basilica sullo sfondo, elemento oggi presente nel panorama lecchese, perché all’epoca in cui è stata scattata la foto (1902) erano appena ripresi i lavori per la sua realizzazione, fermi da lungo tempo .

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc