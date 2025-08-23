RUBRICA LECCO IERI&OGGI: DALLA STAZIONE VIA CAVOUR CON L’ALBERGO “CORONA”

LECCO – Ci troviamo in centro Lecco per questo episodio della rubrica Lecco Ieri & Oggi e in particolare andiamo ad osservare lo scorcio di via Cavour visto dal Municipio.

Per questo particolare scorcio abbiamo recuperato due cartoline: la prima datata 1901, mentre la seconda 1913. Anche se tra le prime due immagini le differenze sono misere, se ne possono trovare comunque alcune: l’edificio sulla sinistra, che a inizio Novecento era un ristorante, il Corona, nel 1913 era diventato l’albergo Corona con tanto di grande insegna, non più dipinta sul muro, ma in ferro e appesa a sbalzo sulla piazza.

Un’altra differenza, molto più sottile, e forse poco visibile, è la scomparsa dei pedoni sulla strada; la questione è molto semplice: nel 1901 il centro di Lecco era ancora trafficato solo da carretti e da carri a traino animale, mentre già nel ’13 iniziavano a comparire le prime auto e la strada era divenuta carrozzabile.

Il salto poi, secolare, tra il 1913 e oggi, è meno incisivo di quanto ci si aspetterebbe. L’edificio dell’albergo è rimasto lo stesso cambiando solo alcuni dettagli, mentre al piano terra è presente un bar. Come per tutta la lunghezza di via Cavour il piano terra, oltrepassato l’albergo, è dedicato ad attività commerciali. Anche l’edificio sulla destra è stato ristrutturato. La stessa piazza Armando Diaz è cambiata diventando zona a traffico limitato, come del resto tutto il centro città.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc

> L’ARCHIVIO COMPLETO DELLA RUBRICA ‘LECCO IERI & OGGI’