MANDELLO DEL LARIO – Questa puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi riprende l’excursus dei paesi che si affacciano sul lago e dopo Lierna è la volta di Mandello del Lario e della piazza centrale della cittadina: piazza Roma.

Mandello è uno dei paesi lariani più tipici e ci soffermiamo a guardare il centro storico, a pochi passi dal lago, che conserva intatte le sue caratteristiche storico-urbanistiche. Lo sviluppo urbano moderno della città è avvenuto a monte della ferrovia ma il vecchio nucleo cittadino è quello che comprende l’imbarcadero, la chiesa di san Lorenzo e la zona attorno alla piazza Roma.

La cartolina del 1900 mostra una piazza molto simile a quella attuale salvo alcune piccole differenze dovuta alla ristrutturazione avvenuta nel tempo sugli edifici esistenti, mentre l’edificio che sta al centro della cartolina e della nostra immagine è invece rimasto quasi identico a com’era tranne per le due finestre che sono state sostituite da due vetrine che danno sulla strada.

Come sempre la pavimentazione in terra battuta caratteristica delle piazze e delle strade di inizio Novecento è stata sostituita da un lastricato in cubetti di porfido.

A.G.