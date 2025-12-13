RUBRICA LECCO IERI&OGGI: IL PONTE AZZONE VISCONTI

«[…] e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia […]» (Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, cap. I).

Siamo arrivati alla quinta settimana della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi. In questo numero proponiamo una bella veduta delle particolarissime volte del Ponte Azzone Visconti, conosciuto dai lecchesi anche come Ponte Vecchio.

Il manufatto, edificato tra il 1336 e il 1338, serviva per migliorare i traffici tra Lecco e il Ducato di Milano. Originariamente era formato da otto arcate, sei che partivano dalla sponda lecchese e due dalla sponda di Malgrate erano interrotte da un ponte levatoio che si abbassava per permettere l’uscita dalla città; inoltre per secoli il ponte è stato sorvegliato da delle torri sulle estremità che fungevano da dogana per i viaggiatori diretti verso e fuori Lecco.

Come si può notare dalla cartolina del 1926, il ponte levatoio è stato completamente rimpiazzato da un’arcata più piccola. Fino a qualche mese fa il ponte era utilizzato in entrambi i sensi di marcia, ma recentemente è stato ristrutturato e permette solo l’uscita dalla città.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Antichi Borghi di Lecco nelle cartoline di inizio secolo, Calolziocorte, Amigoni G., 1996; foto di Lecconews.lc

> L’ARCHIVIO COMPLETO DELLA RUBRICA ‘LECCO IERI & OGGI’