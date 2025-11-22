RUBRICA LECCO IERI&OGGI: IN CARTOLINA LA STAZIONE DI MAGGIANICO

LECCO – È con una cartolina di 110 anni prima che, nel 2014, la stazione di Maggianico divenne protagonista della fortunata rubrica Lecco Ieri&Oggi, che per anni abbiamo pubblicato ogni sabato e che a grande richiesta riproponiamo.

In questo numero di Lecco Ieri e Oggi osserviamo una cartolina del 1904 della stazione di Maggianico. Come si può vedere dalle immagini la stazione è cambiata completamente, non solo per la tipologia di mezzi di trasporto ma anche per la struttura che passa da uno stile classico di archeologia industriale al post moderno della costruzione attuale.

Oltre ai due binari già presenti è stata aggiunta una seconda banchina con un ulteriore binario. Ancora adesso la stazione di Lecco-Maggianico è servita dai treni della tratta Lecco-Milano-Porta Garibaldi ed l’unica stazione della città oltre a quella centrale.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Antichi Borghi di Lecco nelle cartoline di inizio secolo, Calolziocorte, Amigoni G., 1996; foto di Lecconews.lc

