RUBRICA LECCO IERI&OGGI: LA CHIESA DI SAN ROCCO A MAGGIANICO

LECCO – Questo numero della rubrica Lecco Ieri & Oggi è dedicato alla chiesa di San Rocco di Maggianico.

Nel rione, al Santo è dedicata la festa che si tiene ogni anno in settembre, a lui è dedicata anche la piccola chiesa situata vicino all’oratorio rappresentata nella cartolina del 1907 pubblicata in basso. La chiesa, nonostante alcuni lavori di restauro, ha mantenuto la struttura originaria voluta dall’architetto Giuseppe Bovara nel 1843.

Le differenze che si possono notare dopo oltre un secolo sono invece sul sagrato della chiesa: dove prima c’erano una serie di alberi che davano ombra alla strada mentre ora vi è una piccola aiuola. Dalla parte destra della strada, gli alberi sono stati sostituiti da dei cipressi e “ingabbiati” all’interno del muro di cinta che protegge il piccolo giardino sul retro della chiesa. I lavori di restauro dell’argine e del ponte sul torrente (limitrofi alla chiesa anche se non ripresi nella foto) hanno portato a interrompere la pavimentazione in sampietrini che era invece presente nel 1907.

A. G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Antichi Borghi di Lecco nelle cartoline di inizio secolo, Calolziocorte, Amigoni G., 1996; foto di Lecconews.lc

