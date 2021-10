LECCO – Piazza Renzo, oggi via Renzo Tramaglino, è sicuramente una delle vie più caratteristiche e particolari del vecchio nucleo di Acquate, e protagonista di questa puntata della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi.

Il cambio di denominazione urbanistica da piazza a via è avvenuto con uno dei cambiamenti essenziali che questo luogo ha subito: infatti nella cartolina datata 1904, completamente libera da mezzi di trasporto, si nota in primo piano uno spazio servito da una fontana che probabilmente, insieme alla piazza della chiesa e alla piazzetta posta a monte (l’attuale piazza della Vittoria), era tra i luoghi di ritrovo degli acquatesi. Con il tempo è diventato luogo di transito e di parcheggio per le auto, e quindi ha perso il “rango” di piazza. Ai nostri tempi la fontana è completamente scomparsa.

L’edificio al centro è lo stesso, anche se restaurato, ma quelli che lo circondavano sono stati abbattuti per essere oggi sostituiti da alti condomini e uno di questi fabbricati, all’altezza dell’ingresso dell’oratorio, copre alla vista il campanile della chiesa.

Come già evidenziato in quest’altra puntata della rubrica, il campanile che svettava sugli edifici all’inizio del ‘900 è stato modificato. Il lato sinistro della strada ha subito molte modifiche (simili a quelle che abbiamo già visto in centro Lecco): gli edifici sono cambiati seguendo le tendenze tipiche dell’evoluzione commerciale degli ultimi anni.

L’immagine attuale mette in evidenza anche uno dei più gravi problemi che assillano il rione di Acquate: quello dei parcheggi.

